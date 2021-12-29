Что делать, если пропал голос у ребенка – совет доктора Комаровского

Если пропал голос у ребенка, то нужно обязательно обратиться к врачу, а ночью проверять состояние малыша / Фото: Коллаж: Сегодня
Хоть раз в жизни такое случалось со многими из нас – вдруг появлялась охриплость, было трудно дышать, голос становился сиплым. Доктор Комаровский в программе "Ранок з "Україною" на канале "Украина" объяснил, как улучшить состояние и почему нужно быть особенно внимательным, если такие симптомы появились у ребенка.
Хрипите, когда вам нужно что-нибудь сказать? Трудно дышать и выговаривать слова? Лучше всего в таком случае помолчать и не напрягать голосовые связки, советует Евгений Комаровский.
Чаще всего это бывает при ОРВИ, когда воспалительный процесс локализуется в гортани, – сказал доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – То есть осиплость и охриплость – это классический симптом ларингита.
Что касается препаратов, то сегодня есть огромное количество лекарств местного действия, в состав которых входят всякие ароматические масла, – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина". – Их пары оказывают благоприятное действие, не дают слизи накапливаться в области голосовых связок, увлажняют слизистые поверхности.
Осиплость голоса у детей – один из симптомов болезни, которая называется – ложный круп, – объяснил доктор Комаровский.
То есть осиплость голоса у взрослого человека указывает на отечность гортани, а осиплость у ребенка – это действительно затрудненное дыхание.
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