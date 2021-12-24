Хватит ли туристу $100 на день отдыха в Буковеле? Мы проверили!

Буковель – самый популярный горнолыжный курорт Украины, куда приезжают туристы разных национальностей. Ценники на локальные услуги шокируют! Но иностранцев цифры не пугают, потому что в их городах цены на проживание и активность похожие. Представьте, только за один обед в центре курорта необходимо заплатить более ₴400. Но реально ли отдохнуть путешественнику со $100 в кармане один день? Об этом нам рассказала тревел-эксперт Татьяна Кихно, которая знает о Буковеле все.

Тревел-эксперт Татьяна Кихно / Фото: пресс-служба

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Гривневый эквивалент $100 – ₴2700.

Проживание

Стоимость указана за проживание двух человек в номере.

В Буковеле найдете отели на любой кошелек. Если хотите жить в премиальных условиях, то заселяйтесь в 5-звездочный Radisson Blu Resort Bukovel. Кстати, это единственный отель в регионе в своей категории, отвечающий международным критериям.

Но за один стандартный номер придется заплатить свыше $100 в день. Цена составляет ₴3800. Забудьте о нем, если хотите сэкономить. Ибо за неделю проживания (без питания) отдадите ₴26 600.

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Остальные гостиницы – только на словах "премиальные". Но цены на услуги у них похожи на те, что в Radisson Blu Resort Bukovel. Почему так дорого? Цену в гостиницах Буковеля формируют с учетом размещения. Чем ближе к подъемникам, тем она выше.

Если выберете 3* отель в 5 мин. ходьбы от туристических объектов курорта, то отдадите круглую сумму. За один день проживания в стандартном номере с учетом завтраков заплатите от ₴3000 до ₴4500.

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В 2* и 3* отелях в 15 мин. ходьбы от центра цена на посуточное проживание меньше – от ₴2000 до ₴2600. Здесь учтены завтраки. Но $100 все же не хватит на весь день, разве что ограничите себя в пище, глинтвейне и зимних активностях.

Единственный вариант – это заселиться не в центре. За посуточное проживание в отеле с учетом завтраков заплатите от ₴1200 до ₴1500 грн. Но потратите дополнительно средства на трансфер к подъемнику. Цена – от 30 гривен за одного.

Вместе с забронированным отелем по минимальной цене (которые двое оплатят поровну) и трансфером в обе стороны один турист ежедневно будет тратить ₴660. Остаток от суммы $100 – ₴2040. Хватит ли на еду и развлечения, узнаем дальше.

Питание

За один обед или ужин при отеле в центре заплатите от ₴450.

А вы что хотели! Только посмотрите на цены фешенебельного ресторана Montblanc при отеле Radisson Blu Resort Bukovel. За котлету по-киевски заплатите ₴300, банош карпатский ₴220, салат "Лабит" ₴165, а премиальный "Цезарь" с черными тигровыми креветками ₴550. Словом, цены на еду – как в заведениях в центре Лондона.

Если хотите сэкономить, то вас выручат ценники в отелях подальше от центра. За один прием пищи там заплатите ₴250.

Туристы, которые захотят перекусить на склоне в кафе после катания, за порцию борща или вареников заплатят как минимум ₴100. Ценник в усадьбе по меньшей мере ₴170 за порцию. За хот-дог и чай отдадите ₴85. И самый бюджетный вариант – это перекус из супермаркета: за булку и йогурт заплатите ₴60.

Если хотите уложиться в $100 за один день, то заселяйтесь в отелях подальше от центра и питайтесь там. Ежедневно за обед и ужин заплатите ₴500 за одного. В остатке из $100 – ₴1540. Бюджет становится скромнее! Хватит ли на развлечения?

Зимние активности

В Буковель едут активные туристы, которые обожают кататься на лыжах или на сноуборде. За аренду бюджетного снаряжение в сутки необходимо заплатить как минимум ₴180. Учтены лыжи, обувь и шлем. За очки придется доплатить от ₴90. Лыжные костюмы на курорте в аренду не предлагают, но их найдете в соседних деревнях по демократичным ценам.

И к самому интересному – цена на skipass, без которого не обойтись. За один подъем заплатите ₴300. Новички за эту цену отправляются на 14-ту трассу с двумя подъемами и катаются там пол дня.

Если кататься вы умеете, но не хотите потратить весь день на зимний спорт, приобретите skipass на пол дня. Его цена – ₴800.

Активным туристам, желающим максимум от курорта, рекомендуем покупать безлимит на день. Цена на него составляет ₴1050. Выгодно оплачивать сразу за несколько дней, чтобы общая сумма была приятнее. Например, за безлимитные два дня заплатите ₴2050, а три – ₴2900.

Со $100 в сутки приобрести безлимит на дневное катание за ₴1050 реально. Но на другие зимние развлечения не останется. Единственный вариант – купить skipass на пол дня за ₴800, чтобы попробовать больше активностей. В остатке у нас – ₴470.

Другие развлечения для туристов

Если вы выбираете прокатиться на коньках или посетить этнопарк "Гуцул Ленд", то есть шансы потратить менее $100 в день. Конечно, если не планируете кататься на собачьих упряжках, потому что цена на услугу стартует от ₴2000.

За билет на смотровой подъемник заплатите ₴150, вход в этнопарк "Гуцул Ленд" ₴195, а каток и аренда снаряжения – ₴150. Любителям релакса рекомендуем посетить VODA club, где цена за три часа пребывания – ₴750. За один спуск на санной трассе Speed Fun заплатите ₴500.

Хватит ли $100 активному туристу на день отдыха?

Мы подсчитали общую сумму на основные расходы без дополнительных зимних активностей (катков, посещение "Гуцул Ленда" и т. д.). Их мы не учли в общий прайс, потому что у туристов разные пожелания. У нас осталось ₴470 в кармане.

Учли основные расходы, без которых не обойтись в Буковеле:

гостиничный номер не в центре – ₴600 (с учетом оплаты двоих);

(с учетом оплаты двоих); трансфер в обе стороны – ₴60 ;

; обед и ужин – ₴500;

skipass на пол дня – ₴800;

снаряжение для катания – ₴270.

Путешественнику хватит $100 на день отдыха в Буковеле, если он поедет с другом, чтобы вдвоем платить за гостиничный номер. Если запланирует соло-отпуск, то за аналогичный номер заплатит всего на 20% меньше от суммы. Ему придется экономить на еде или зимних активностях, чтобы хватило $100. Но на путешествия и эмоции не жалеют денег, поэтому рекомендуем планировать отпуск с друзьями и наслаждаться путешествием.

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