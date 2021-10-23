Черника или баклажан – где больше полифенолов и зачем нам о них знать

Фрукты, овощи и ягоды больше всех богаты полифенолами, которые нужны организму / Фото: unsplash.com

Овощи и фрукты помогут нашему мозгу оставаться молодым, а зеленый чай и ягоды – защитят от развития рака. Чем важны полифенолы и какой тип питания еще поможет поддержать ментальное и физическое здоровье – выяснили испанские исследователи.

Чем полезны полифенолы для организма?

Медики исследовали показатели здоровья доброовольцев и выяснили, что определенные режимы питания, а также пищевые продукты и пищевые добавки улучшили когнитивные области или показатели целостности мозга. То есть, такие функции, как речь, память, умение концентрироваться, узнавать объекты лучше у тех, кто регулярно включает в рацион продукты, богатые полифенолами. Также медики отметили важность полиненасыщенных жирных аминокислот (Омега).

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Полифенолами богаты любые фрукты и овощи, особенно – ягоды / Фото: Depositphotos

Помимо пользы для мозга и профилактики деменции, полифенолы помогают в профилактике и борьбе с раком и сахарным диабетом второго типа. Поскольку могут влиять на уровень глюкозы в крови, например, стимулируя ее поглощение тканями, повышая при этом чувствительность к инсулину. Эти вещества обладают высокими противовоспалительными и антиоксидантными действиями.

Ок, какие же продукты богаты полифенолами?

Любые фрукты и овощи, особенно – ягоды. Среди полифенолов, которые могут помогать в борьбе с лишним весом, ожирением и диабетом, — катехины в зеленом чае, ресвератрол в красном вине и винограде, куркумин в куркуме, антоцианы в голубике. Типом полифенолов много, например, флавоноидов много в репчатом луке, капусте брокколи, чернике, яблоках, цитрусовых, какао.

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Средиземноморская диета – одни из лучших в плане здорового питания / Фото: unsplash.com

А фенольными кислотами могут "похвастаться" голубика, манго, черная и красная смородина, вишня, киви, баклажан. Также исследователи отмечают пользу Средиземноморской диеты: такой тип питания включает, помимо фруктов и овощей, много морепродуктов и жирной морской рыбы (а они богаты Омега-3).

Также мы писали, какие молочные продукты полезны, а какие – нет.