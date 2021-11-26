Черная пятница 2021: 9 пар обуви, которую стоит купить в период сумасшедших скидок

Обувь, которую стоит купить на Черную пятницу 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 26 ноября, Черная пятница 2021 и самые большие скидки вплоть до 29 ноября. Кто-то уже решил, что будет покупать, а кто-то просто отправится в ТРЦ или займется рандомным онлайн-шопингом. Также мы советуем побаловать себя идеальными бьюти-покупками.
Кэрри Брэдшоу не даст соврать, обуви много не бывает. Мы того же мнения, поэтому подготовили для вас подборку трендовой обуви по скидке на Черную пятницу.
Черная пятница 2021: стильная обувь со скидками
Белая обувь
В этом году белая обувь особенно популярна. А на Черную пятницу 2021 купить белую обувь можно по супер выгодной цене. Раньше мы бы подумали: да зачем она – маркая, непрактичная, быстро изнашивается. Но карантин показал, насколько важно жить в моменте. Нравится? Покупайте! Долой возрастные ограничения и стереотипы.
Высокие челси
То же самое касается челси. Для жительниц города особо актуальна такая модель: во-первых, это удобно и практично – в меру высокая и икры не мерзнут; во-вторых, стильно; в-третьих – купить обувь челси на Черную пятницу можно очень выгодно.
Казаки
Мода возвращается, мы это давно поняли. И вот любимая модель снова в трендах. Если раньше вы сомневались, нужна ли вам эта пара, которая не сегодня-завтра снова будет пылиться на полке, то сейчас ее цена позволяет расщедриться. Сезон или два еще точно относите. Казаки на Черную пятницу 2021 по выгодной цене упустить нельзя.
Обувь с массивной подошвой
Массивная подошва очень круто смотрится и будет в моде еще не один сезон, вот увидите. С такой обувью можно создать и женственный образ, надев воздушное платье, и превратиться в рок-диву, дополнив лук косухой и правильными аксессуарами.
Обувь с цепями
Обувь с цепями на Черную пятницу 2021 тоже пользуется спросом. Она всегда создает эффектный вид, дополняет практически любой образ и, благодаря ровному крою и объёму, визуально делает ноги стройнее.
Замшевые ботинки с меховым отворотом
Эта пара сейчас нарасхват. Каждая модница купила себе такие еще в прошлом году. Ну а вы, если не успели тогда, вполне можете захватить свою пару сейчас. Ботинки с меховым отворотом дешево можно купить на Черную пятницу 2021.
Жокейские сапоги
Такая модель вошла моду давно. Она стильно сочетается и с юбкой, и с обтягивающими джинсами. Если давно чесались ладоши ее купить, то сейчас пришла пора. Черная пятница 2021 купить жокейскую обувь позволяет по очень выгодной цене.
Ботфорты
Ботфорты на Черную пятницу 2021 тоже разлетаются очень быстро. Еще бы! Наверное, не найдется девушки, которая бы в свое время не сходила по ним с ума. А, может, делает это и сейчас? Тогда самое время врываться в грандиозную распродажу года.
Дутики
Самая трендовая обувь зимы 2021-2022 по мнению стилистов не нуждается в похвалах. Сами понимаете все ее преимущества: тепло, уютно, комфортно, да еще и стильно. Дутики на Черную пятницу купить по выгодной цене можно во многих магазинах. Выбор за вами.
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