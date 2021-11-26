Черная пятница 2021: 9 пар обуви, которую стоит купить в период сумасшедших скидок

Обувь, которую стоит купить на Черную пятницу 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 26 ноября, Черная пятница 2021 и самые большие скидки вплоть до 29 ноября. Кто-то уже решил, что будет покупать, а кто-то просто отправится в ТРЦ или займется рандомным онлайн-шопингом. Также мы советуем побаловать себя идеальными бьюти-покупками.

Кэрри Брэдшоу не даст соврать, обуви много не бывает. Мы того же мнения, поэтому подготовили для вас подборку трендовой обуви по скидке на Черную пятницу.

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Черная пятница 2021: стильная обувь со скидками

Белая обувь

В этом году белая обувь особенно популярна. А на Черную пятницу 2021 купить белую обувь можно по супер выгодной цене. Раньше мы бы подумали: да зачем она – маркая, непрактичная, быстро изнашивается. Но карантин показал, насколько важно жить в моменте. Нравится? Покупайте! Долой возрастные ограничения и стереотипы.

Белая обувь по скидке на Черную пятницу 2021 (ціна раніше 3 400 грн) / Фото: emmeliedelage.com

Высокие челси

То же самое касается челси. Для жительниц города особо актуальна такая модель: во-первых, это удобно и практично – в меру высокая и икры не мерзнут; во-вторых, стильно; в-третьих – купить обувь челси на Черную пятницу можно очень выгодно.

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Высокие челси по 2 783 грн (цена раньше 5 799 грн) / Фото: intertop.ua

Казаки

Мода возвращается, мы это давно поняли. И вот любимая модель снова в трендах. Если раньше вы сомневались, нужна ли вам эта пара, которая не сегодня-завтра снова будет пылиться на полке, то сейчас ее цена позволяет расщедриться. Сезон или два еще точно относите. Казаки на Черную пятницу 2021 по выгодной цене упустить нельзя.

Казаки по 1143 грн (цена раньше 2199 грн) / Фото: intertop.ua

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Обувь с массивной подошвой

Массивная подошва очень круто смотрится и будет в моде еще не один сезон, вот увидите. С такой обувью можно создать и женственный образ, надев воздушное платье, и превратиться в рок-диву, дополнив лук косухой и правильными аксессуарами.

Обувь с массивной подошвой за 2 279 грн (цена раньше 3 799 грн) / Фото: miraton.ua

Обувь с цепями

Обувь с цепями на Черную пятницу 2021 тоже пользуется спросом. Она всегда создает эффектный вид, дополняет практически любой образ и, благодаря ровному крою и объёму, визуально делает ноги стройнее.

Сапоги с цепью за 1256 грн (цена раньше 2149 грн) / Фото: born2be.ua

Замшевые ботинки с меховым отворотом

Эта пара сейчас нарасхват. Каждая модница купила себе такие еще в прошлом году. Ну а вы, если не успели тогда, вполне можете захватить свою пару сейчас. Ботинки с меховым отворотом дешево можно купить на Черную пятницу 2021.

Замшевые ботинки с меховым отворотом за 2 200 грн (цена раньше 2 750 грн) / Фото: favoriteshoes.com.ua

Жокейские сапоги

Такая модель вошла моду давно. Она стильно сочетается и с юбкой, и с обтягивающими джинсами. Если давно чесались ладоши ее купить, то сейчас пришла пора. Черная пятница 2021 купить жокейскую обувь позволяет по очень выгодной цене.

Жокейские кожаные сапоги за 5 172 грн (цена раньше 7 497 грн) / Фото: H&M

Ботфорты

Ботфорты на Черную пятницу 2021 тоже разлетаются очень быстро. Еще бы! Наверное, не найдется девушки, которая бы в свое время не сходила по ним с ума. А, может, делает это и сейчас? Тогда самое время врываться в грандиозную распродажу года.

Кожаные ботфорты по 3 145 грн (цена раньше 3 700 грн) / Фото: emmeliedelage.com

Дутики

Самая трендовая обувь зимы 2021-2022 по мнению стилистов не нуждается в похвалах. Сами понимаете все ее преимущества: тепло, уютно, комфортно, да еще и стильно. Дутики на Черную пятницу купить по выгодной цене можно во многих магазинах. Выбор за вами.

Дутики по 2 080 грн (цена раньше 2 599 грн) / Фото: reserved.com/

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