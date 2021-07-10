Чем ребенок часто травмируется дома и как этого избежать – ответ доктора Комаровского

Евгений Комаровский рассказал, что частая детская бытовая травма – упавший на малыша телевизор. Избежать трагедии поможет элементарная внимательность родителей

Одна из частых детских бытовых травм – упавший на малыша телевизор / Фото: Сегодня

Увы, но современные телевизоры и другие гаджеты легко теряют равновесие: интернет пестрит видео, где техника падает малышам на головы и не только. Как избежать таких частых бытовых травм и защитить малышей, напомнил родителям известный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

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Причем тут именно телевизор, если он вообще висит на стене?

Как отмечает Евгений Комаровский, во многих семьях телевизоры стоят на тумбочках, комодах и ребенок легко может перевернуть их на себя. Особенно если это современная, легкая модель на подставке.

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К сожалению, родители не всегда обращают внимание, насколько легко современные телевизоры теряют равновесие. Поэтому самый безопасный вариант – прикрепить телевизор к стене.

Но даже если гаджет закреплен на стене, то важно закрепить телевизор именно надежными кронштейнами, чтобы ребенок не мог его стянуть.

А если некуда вешать телевизор, то что делать?

Приобретите специальные страховочные ремни и надежно закрепите телевизор. Кроме этого, создайте условия, чтобы малыш не мог дотянуться до розетки, антенного кабеля, электропроводов.

Телевизор, стоящий на тумбочке, ребенок легко может перевернуть на себя / Фото: freepik.com

Поскольку наравне с падающими телевизорами дети дома довольно часто травмируются электрическим током.

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