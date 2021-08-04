Чем полезен арбуз и как правильно худеть с его помощью – совет диетолога

Чем полезен арбуз и как его правильно употреблять / Фото: Unsplash
Есть 2 проверенных способа, как правильно выбирать арбуз:
- Первый – по "половыми различиями". Однако, выяснилось, что это самый настоящий миф.
- Второй – по звонкому звуку – он вас точно не подведет.
Сколько сейчас стоит арбуз
Есть один фактор, который останавливает украинцев покупать сладкую вкусность – цена. Стоит ягода сегодня от 20 до 30 грн за килограмм. Но продавцы уверяют – совсем скоро цена пойдет на спад, ведь сезон только начинается.
Но можно и раскошелиться, ведь, кроме вкуса, арбуз еще и очень полезен!
Чем полезен арбуз – ответ диетолога
По словам врача-диетолога Карины Дайнеко, арбуз действительно очень полезен, ведь содержит много витамина C, каротина, фруктозы и глюкозы.
Особенность этой ягоды в том, что она помогает выводить воду из организма и способствует выведению солей.
Чем полезен арбуз и как его правильно употреблять / Фото: Unsplash
Как худеть с помощью арбузов и безопасно ли это
Певица Тина Кароль в сезон арбузов непременно сидит на специальной диете. Но врачи предупреждают – это может быть опасно.
Диетолог объясняет, почему это миф:
Когда человек питается исключительно глюкозой и фруктозой – это не полезно! Потому что приводит к резким "скачкам" инсулина в крови – как следствие аппетит еще больше усиливается и человек не похудеет.
Хотя так называемые разгрузочные дни с арбузом можно практиковать. Но и здесь надо знать меру, говорит диетолог:
Арбуз – очень сладкий продукт, поэтому его лучше употреблять в первой половине дня и ограничиваться порцией до 300-350 грамм.
И не спешите выплевывать из него семена. Ведь в одной столовой ложке содержится много ценных фитонутриентов и биологически активных веществ, в том числе и цитруллин, который способствует расширению сосудов. Но если вам трудно и неприятно их есть, можете сделать арбузный смузи – таким образом косточек не почувствуете, а весь спектр витаминов получите.
Как правильно выбирать арбуз – смотрите видео:
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