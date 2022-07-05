Первая в истории Chanel невеста plus-size, много зелени и твид: смотрите, как прошел показ от-кутюр (фото)

Chanel Couture Fall 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Chanel представили новую коллекцию от-кутюр в Париже. Прошлый показ дома был полностью посвящен твиду – любимому материалу самой Габриель Шанель. В этот раз креативный директор бренда Виржини Виар решила почти целиком сшить из этого материала новую коллекцию и дать второе дыхание сочному зеленому цвету. Модные критику уже дали название оттенку – Chanel Green.

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В кутюрной коллекции мы увидели много вещей длины макси, странное сочетание платье до колена и полусапог, а также много шляп.

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После январского скандала, когда модный дом обвинили в гламуризации насилия из-за макияжа моделей, в новом сезоне Виржини отдала предпочтение бьюти-образам с небрежно распущенными волосами, в которые были вплетены изящные банты.

После того, как публика не оценила появление принцессы Монако верхом на коне прямо на подиуме, в шоу сезона осень 2022 финальный выход невесты продемонстрировала Джилл Кортлев в подвенечном платье-бюстье с накинутой поверх шалью. Она стала первой в истории Chanel невестой plus-size.

Смотрите фото с показа от-кутюр Schiaparelli: пшеничные поля, птицы, восседающие на моделях, и обнаженные сердца.