Церковные праздники 17 июня: история и поздравления

Поздравления с днем ангела / Фото: Unsplash
17 июня в православной церкви чтится память святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского (325-326).
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История праздника
Митрофан был сыном святого Дометия, который во времена жестоких преследований христиан обучался закону Господню в Византии, где позже стал пресвитером. Также Дометий воспитал в Божией вере своих детей. В 316 году святой Митрофан стал епископом в Византии.
Однажды в Византию приехал римский император Константин Великий. Он был восхищен красотой и удобным расположением города, а также мудростью местного епископа. Вскоре Константин Великий перенес столицу из Рима в Византию, которую переименовал в Константинополь. А святитель Митрофан стал Патриархом – первым в Константинополе.
Церковные праздники и события 17 июня
Также в этот день чтится память мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, мученика Конкордия, священномученика Асти, епископа Диррахийського, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского, преподобного Давида Гареджийского.
Народный праздник
В народе 17 июня отмечался Митрофанов день. Считалось, что этот день определяет, каким будет месяц до самого конца – сухим или дождливым. Люди следили за погодой, вносили удобрения на поле и молились о своевременном дожде для хорошего урожая.
Кто отмечает день ангела
Именины 17 июня празднуют: Александр, Афанасий, Валерий, Елизар, Иван, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Николай, Петр, Софья.
Поздравления для именинников в день ангела
Какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
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Пусть будет много-много счастья,
Друзья поддержат пусть всегда,
Чтоб никогда не огорчаться,
Не знать печали никогда.
Чтобы душа почаще пела,
В глазах сияли огоньки,
А сердце ввысь всегда летело,
Не зная горя и тоски.
Желаю радостных мгновений,
Веселых и удачных лет,
Чудесных грез и сновидений,
Во всех делах твоих побед!
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