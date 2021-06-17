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17 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, День святителя Митрофана – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 17 июня

17 июня: какой сегодня праздник
17 июня: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 17 июня? Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. День святого Митрофана – в православном и народном календаре. Именины празднуют Александр, Афанасий, Валерий, Елизар, Иван, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Николай, Петр, Софья.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 17 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 июня.

  • Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought) – установлен под эгидой ООН в 1994 году и отмечается в мире с целью содействия проведению мероприятий по охране засушливых земель.
  • День независимости – национальный праздник отмечается в Исландии.
  • День авиации – отмечают в Армении и Румынии.
  • День медицинского работника – празднуется в Азербайджане.

Какой сегодня праздник

17 июня в православной церкви чтится память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, мученика Конкордия, священномученика Асти, епископа Диррахийского, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского, преподобного Давида Гареджийского.

В народе 17 июня почитался Митрофанов день. В этот период крестьяне удобряли землю и просили у неба ниспослать дожди на поле.

Приметы на 17 июня

  • если на Митрофана дует северный ветер – к ненастной погоде;
  • поспела земляника – значит, пора сеять гречиху;
  • на Митрофана лен начинает расти в полную силу.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 июня

  • 1885 – в Нью-Йорк из Франции прибыла статуя Свободы.
  • 1917 – провозглашена автономия Украины на II Всеукраинском военном съезде в Киеве.
  • 1950 – прошла первая в мире операция по пересадке почки человеку.
  • 1985 – день рождения кабельной телесети Discovery.
  • 1990 – в Киеве создан Союз "Чернобыль".

Кто родился 17 июня

  • 1882 – Игорь Стравинский, композитор, пианист.
  • 1939 – Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер.
  • 1946 – Бэрри Манилоу, американский музыкант, композитор, певец.
  • 1953 – Иво Бобул, украинский певец.

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