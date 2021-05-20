Церемония вручения кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 12 июня

В этом году кинопремия будет вручаться в 23 номинациях, среди которых одна новая – "Лучший игровой сериал"

Церемония вручения кинопремии "Золота Дзига" состоится 12 июня / Фото: facebook.com/uafilmacademy

Церемония награждения победителей кинопремии "Золотой Дзиґа" состоится 12 июня. А ведущими церемонии станут журналист и телеведущий Олег Панюта и актриса и телеведущая Дарья Трегубова.

Торжественная церемония награждения лауреатов V Национальной кинопремии в этом году будет проходить при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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"Креативные индустрии столкнулись с тяжелыми испытаниями. Но несмотря на это киноотрасль продолжает развиваться и расти. А кинопремия "Золота Дзиґа" уже пять лет подряд доказывает, что украинскому кино быть. Киноиндустрия – это живой организм, который иногда может оступиться, упасть, но постоянно поднимается, достигая новых вершин. И один из краеугольных задач Госкино, поддерживать отрасль и предоставлять ей инструменты для дальнейшего развития и масштабирования", – отметила руководительница Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук.

Известный украинский журналист Олег Панюта имеет более чем 20-летний опыт. Он ведущим информационно-аналитического еженедельника "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина". За время своей карьеры Олег Панюта провел десятки интервью с влиятельными людьми страны, среди которых президенты, министры и политики. Кроме того, он знаток украинского кино, и уже много лет является ведущим Одесского международного кинофестиваля. Также Олег Панюта – один из тренеров "Медиа Мастерской" – образовательной медиа-школы телеканала "Украина".

"Прошлый год был непростым, особенно – для украинского кино. И на этой земле кинематографисты привыкли принимать вызовы – или в виде советской партдиктатуры, или – растерянности в начале независимости. Нынешний ковидний период также стал вызовом для индустрии. Тем интереснее осознавать, что он не испортил уникальный творческий настрой, и не отбил привычку бороться. Нынешние номинанты – прекрасное тому подтверждение", – отмечает Олег Панюта.

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Олег Панюта и Дарья Трегубова стали ведущими премии "Золота Дзиґа 2021" / Фото: facebook.com/oskar.kiev.ua, instagram.com/dasha.tregubova

За свою карьеру Дарья Трегубова уже успела попробовать себя ведущей, режиссером, редактором на украинских телеканалах, а также она писала сценарии к телепрограммам, фильмов и рекламным роликам. Дарья начала сниматься в кино в 2006 году. Ее фильмография насчитывает почти полсотни работ, среди которых телесериалы "Сердце матери", "Папа Дэн", "Сувенир из Одессы", полнометражные фильмы "Правило боя", "Посторонний" и другие. В 2017 году Дарья стала ведущей шоу "В этот момент год спустя", а в 2019-м – певческого шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ.

"Кино – это любовь. А Дзиґа – это страсть! И уже третий год подряд я счастлива в нее окунуться. В этом году такая долгожданная церемония будет проходить оффлайн, поэтому можно будет наконец обнять коллег, отпраздновать победы этого непредсказуемого года и впервые (!) поздравить лауреатов в новой номинации – лучший сериал", – говорит Дарья Трегубова.

В этом году кинопремию "Золотая Дзиґа" будет вручаться в 23 номинациях, среди которых одна новая – "Лучший игровой сериал". Лидерами по количеству номинаций стали – "Плохие дороги" (15), "Атлантида" (11), "Толока" (9), "Земля голубая, будто апельсин" (4) и "Черкассы" (4). Всего на участие в Пятой Кинопремии было подано 86 полнометражных и короткометражных лент, из которых в длинный список вошла 81 киноработа.

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