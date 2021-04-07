Экс-супруг Ани Лорак впервые о скандальном разводе: Я не буду оправдываться, было грустно

Бизнесмен несколько лет не комментировал свои отношения с певицей

Пока Ани Лорак впервые прокомментировала новые отношения, ее бывший супруг – бизнесмен Мурат Налчаджиоглу – спустя несколько лет решил высказаться о скандальном разводе с певицей.

В интервью телеканалу KYIV.LIVE бывший возлюбленный артистки рассказал, что не будет оправдываться за прошлое.

"Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой, он сякой. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи", – сказал Мурат.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/anilorak

По словам бизнесмена, сейчас многое изменилось.

Реклама

"Появилось понимание жизни и того, что мне уже много лет. Было достаточно времени, чтобы подумать, увидеть мир, теперь клубы забирают из меня много энергии. Чувствую, будто Бог дал определенный толчок. Перезагрузка началась", – поделился бывший супруг Ани Лорак.

Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией / Фото: Instagram

Мурат отметил, что им с Ани Лорак удалось наладить отношения не сразу. Изначально она переехала с дочкой в Москву, и бизнесмен не мог общаться с Софией. Только через некоторое время певица разрешила отцу общаться с дочкой. Он рассказал, что сейчас Ани привозит дочку в Киев, и он старается часто ездить к Софии. С дочкой созванивается по несколько раз в день.

Напомним, певица развелась с мужем из-за его измен в 2019 году.

Ранее мы рассказывали, как бывший супруг Ани Лорак проводит время с новой девушкой.