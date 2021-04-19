Бывшая домработница Пугачевой о работе у певицы: Жила в золотой клетке

Бывшая домработница Аллы Пугачевой поделилась воспоминаниями о работе у певицы и рассказала о Примадонне вне камер

Людмила Дороднова, которая занималась уборкой домов знаменитостей, вспомнила о работе на Примадонну и Филиппа Киркорова. О своих звездных работодателях она рассказала изданию 7Дней.

Людмила работала у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Она отметила, что те времена общалась со многими знаменитостями, и знала о всех событиях, которые происходили в звездном семействе.

"Я общалась с такими людьми, была вхожа в такой мир, о котором можно только мечтать. У Аллы и Филиппа я жила в золотой клетке. Но из нее надо иногда вылетать, спускаться на землю. Вот я и спустилась", – рассказала Людмила Дороднова.

Алла Пугачева и Людмила Дороднова / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

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Она призналась, что с Аллой Борисовной ей было комфортно работать.

"У Аллы я получала все сполна. Это первый человек, у которого я жила как у Христа за пазухой. Она бесконечно добрая и совсем не пафосная, несмотря на то что настоящая звезда", – поделилась Людмила.

Сейчас Дороднова уже ушла на пенсию. Она отметила, что работа была прибыльной и она смогла приобрести однокомнатную квартиру и сделать в ней хороший ремонт. Также Филипп Киркоров, у которого она работала последние годы, выдал ей щедрое пособие и пообещал помогать, если потребуется.

Ранее мы рассказывали, что Филипп Киркоров не поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения.