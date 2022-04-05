Буча – история журналистки Евгении Бобрык, которая дважды пыталась спастись из города

Как украинке удалось выехать с семьей из Бучи / Фото: vogue.ua, Инстаграм
Мало кто из украинцев мог точно показать на карте, где находится Буча. Сегодня же город не сходит с первых страниц всех международных изданий. От ужаса, который мы все увидели на снимках, стынет кровь, мозг в отчаянии пытается найти ответы на вопросы: "как такое возможно", "почему", "за что"… К сожалению, на них нет ответов.
Журналистка Евгения Бобрик рассказала свою историю спасения.
Дом Евгении находится в восьми километрах от аэродрома в Гостомеле. С первого дня войны, 24 февраля, ее семья переехала к друзьям, потому что там был подвал. Следующие 14 дней они прожили без электричества, тепла, воды в постоянном ужасе и страхе. В подвале их было 12 человек, 5 собак, 2 кота и 1 попугай.
За это время люди старались читать книги, играть в шахматы, экономить еду, добывать воду из снега и рыть ямки на газоне для туалета.
Первый выезд
Впервые Евгения с соседями попытались покинуть Бучу 4 марта. Их машины расстреляли россияне. В машину Бобрик попали из гранатомета. Ей удалось выскочить из горящего автомобиля, но женщина, которая сидела на пассажирском сиденье, была ранена. Пока муж Евгении вытаскивал раненную из-под огня, она с ее дочкой прятались за машиной.
Им пришлось вернуться в убежище. Их друг из теробороны, рискуя собственной жизнью, вывез раненную в Ирпенскую больницу. От него же пришло сообщение, что Буча в оккупации и нужно прятаться.
Вторая попытка
Когда из Бучи выезжала первая эвакуационная колонна, семья Евгении приняла решение ехать. В этот раз им повезло.
Ехали в Киев восемь часов. Это были самые страшные восемь часов моей жизни. Колонна очень медленно ползла через изуродованный город, мимо разрушенных домов, расстрелянных автомобилей с надписью "дети", белыми простынями и красными крестами. Никогда не забуду, как увидела на обочине труп мужчины возле велосипеда, который уже начал присыпать снег.
Как призналась Евгения, самым страшным в эти дни было ожидание смерти и понимание ее неотвратимости. Также она постоянно чувствовала вину за то, что не уехала раньше и не отправила куда-то ее 15-летнюю дочь.
Читайте душераздирающий рассказ Евгении Бобрык на сайте Vogue.ua.
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