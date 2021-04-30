Тина Кароль нашла новое увлечение и оно не связано со сценой

Певица считает, что научиться можно всему, а талант, на самом деле, очень легко развить

Тина Кароль утверждает, что талант можно развить в любом, и научиться чему-угодно – просто. В интервью для YouTube-канала Люкс ФМ певица рассказала, чем занимается вне сцены. Оказывается, звезда интересуется криптовалютами.

На вопрос Славы Демина о том, чему Тина научилась недавно та ответила: "Интересная тема с криптовалютами. Сегодня я занимаюсь диджитал-искусством, которое будет участвовать в аукционе".

Скриншот из YouTube

У Кароль также поинтересовались, есть ли в ее жизни тот самых "хороший парень", в котором она поет своей одноименной песне. Артистка призналась, что есть. Но личность избранника не раскрывает.

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При этом она говорит, что ее может заинтересовать любой мужчина, вне зависимости от его внешности. "Мужчина либо нравится – либо нет", – считает Тина Кароль.

А вопрос о сексе – на каком он месте в ее жизни – певица проигнорировала. Очевидно, Кароль не готова распространяться о личном широкой публике. И мы ее понимаем.

Напомним, что накануне Потап резко высказался о "Голосе країни", задев Тину Кароль, но потом отредактировал пост.