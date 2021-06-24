Бритни Спирс впервые выступила в суде против отца-опекуна: Я заслуживаю жизни, я хочу родить ребенка

Знаменитая артистка уже в течение 13 лет находится под опекой своего отца Джейми Спирса. Бритни не может самостоятельно контролировать свою личную жизнь, финансы и концертную деятельность

Бритни Спирс выступила в суде и попросила освободить ее от опекунства / Фото: Getty Images

Известная американская певица Бритни Спирс, которая вот уж 13 лет находится под опекой своего отца, впервые выступила против своего отца в суде и попросила "вернуть ей нормальную жизнь", сообщает People.

"Я не знала, что могу подать прошение о прекращении опеки. Я ничего не должна этим людям. Никогда не говорила об этом открыто, потому что думала, что мне никто не поверит. Я не лгу, а просто хочу вернуть свою жизнь. Прошло 13 лет, и этого было достаточно. Я хочу быть услышанной", – сказала Бритни.

Джейми и Бритни Спирс / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Бритни также заявила, что из-за опекунства не могла выйти замуж и родить еще одного ребенка.

"Я хочу иметь возможность выйти замуж и родить ребенка. Но мне установили внутриматочную спираль, так что я не могу забеременеть. Они не хотят, чтобы у меня было больше детей. Это опекунство приносит мне больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю жизни! Я работала всю свою жизнь. Я заслуживаю двух-трехлетнего перерыва, и делать то, что хочу", – заявила Бритни.

Кроме этого, Спирс призналась, что ее заставляли принимать литий, когда она захотела сделать перерыв в карьере.

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"Это сильный наркотик. Вы можете стать умственно отсталым, если будете принимать его дольше пяти месяцев. Я была пьяна, я не могла даже поговорить с мамой или папой ни о чем. Я несчастна, не могу спать. Я очень зла, это просто безумие. Я в депрессии", – сказала она в зале суда в Лос-Анджелесе.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Кроме этого, по словам артистки, за ней был установлен тотальный контроль – она не могла переодеться без присутсвтия посторонних людей.

Во время слушания было зачитано заявление от имени Джейми Спирса: "Джейми сожалеет, что его дочь страдает от такой боли. Он любит свою дочь и очень по ней скучает", – сказала его адвокат Вивиан Ли Торин.

Ранее Бритни Спирс просила суда навсегда запретить отцу быть ее опекуном. Бритни тогда заявила, что хочет, чтобы опекуном стала ее помощница – Джоди Монтгомери.

Напомним, в 2008 году, когда Бритни Спирс лежала в психиатрической больнице после нервного срыва, ее опекунами назначили отца Джейми Спирса и адвоката Эндрю Уоллета. Опека над сыновьями артистки перешла к ее бывшему супругу. Фанаты певицы уверены, что ее семья насильно удерживает Бритни под контролем, а та подает тайные знаки через посты в Instagram.