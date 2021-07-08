Бритни Спирс снялась обнаженной – в Сети не верят, что это фото певицы

В Сети обсуждают новое фото певицы Бритни Спирс, которое появилось на ее странице в Instagram. Подписчики сомневаются, что на снимке артистка

Бритни Спирс опубликовала обнаженное фото / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Поклонники внимательно следят за новостями о Бритни Спирс после ее шокирующих признаний в суде, что ее накачивали литием и запрещали беременеть. После новой публикации певицы в Instagram, в Сети предположили, что на снимке может быть вовсе не Бритни.

На фото певица позировала обнаженной, повернувшись спиной к камере.

Бритни Спирс опубликовала обнаженное фото / Фото: instagram.com/britneyspears

Подписчики засомневались, что на снимке Бритни потому что отсутствуют татуировки – волшебная фея в низу спины и надпись на иврите на задней части шеи.

Татуировка Бритни Спирс / Фото: Pinterest

Тату Бритни Спирс / Фото: Pinterest

"Кто фотошопит ее фото?"

"Где тату?"

"Мы знаем, что это не ты"

"Это не Бритни"

"Это не Бритни. Где тату?"

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Напомним, менеджер Бритни Спирс, который проработал с ней 25 лет, объявил о прекращении сотрудничества с певицей. Он заявил, что Бритни собирается официально завершить карьеру.

13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца и его помощников. Артистка не может самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться своими финансами, имуществом и выступать на сцене.

Поклонники Бритни забили тревогу и в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Спирс, который получил название #FreeBritney (с англ. – "Свободу Бритни").

23 июня 2021 года Бритни Спирс впервые выступила на судебном заседании, где в телефонном режиме рассказала об ужасе, который пережила за все годы опекунства.

Смотрите видеосюжет о том, как арестовали бывшего мужа Бритни Спирс:

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