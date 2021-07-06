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Бритни Спирс собирается завершить музыкальную карьеру – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
6 июля, 11:48
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Менеджер Бритни Спирс, который проработал с ней 25 лет, объявил о прекращении сотрудничества с певицей. Он заявил, что Бритни собирается официально завершить карьеру
Бритни Спирс завершает карьеру
Бритни Спирс завершает карьеру / Фото: Getty Images

Уж несколько лет Бритни Спирс пытается избавиться от опеки своего отца Джеймса. Не так давно она шокировали признанием, что ее накачивали литием и запрещали беременеть. Певицу поддержали поклонники и многие звезды. Они верят, что Бритни Спирс удастся получить такую долгожданную свободу и вновь начать всех радовать своими выступлениями. Но менеджер певицы Ларри Рудольф, который проработал с ней 25 лет, намекнул на планы Бритни завершить карьеру. Об этом пишет Deadline.

"Прошло более двух с половиной лет с тех пор, как мы с Бритни в последний раз общались. И тогда она мне сообщила, что хочет взять бессрочный перерыв в работе. Сегодня мне стало известно, что Бритни заявила о своем намерении официально завершить карьеру", – рассказал менеджер артистки.

Бритни Спирс выступила в суде и попросила освободить ее от опекунства
Бритни Спирс выступила в суде и попросила освободить ее от опекунства / Фото: Getty Images

Он уточнил, что никогда не имел отношения к опеке над певицей и не знает многих деталей.

"Изначально я был нанят на работу Бритни, чтобы помогать ей управлять ее карьерой. И как менеджер я считаю, что в интересах Бритни мне лучше будет уйти из ее команды, поскольку в моих профессиональных услугах больше нет необходимости. Пожалуйста, примите это письмо как официальную отставку. Я всегда буду гордиться тем, чего мы достигли за 25 лет нашей совместной работы. Я желаю Бритни здоровья и счастья, и я буду всегда рядом, если я когда-нибудь снова ей понадоблюсь, как и всегда", – заявил Ларри Рудольф.

Напомним, ранее уже появлялись слухи о желании Бритни Спирс завершить карьеру.

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Ранее мы подробно рассказывали все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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