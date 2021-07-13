Бритни Спирс ищет нового адвоката, чтобы избавиться от опеки отца

Бывший адвокат Бритни Спирс Сэм Ингхэм ушел после того, как суд отклонил иск о лишении опекунства ее отца, Джейми Спирса

Бритни Спирс ищет нового адвоката / Фото: Getty Images

Бритни Спирс продолжает бороться за то, чтобы самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться своими финансами, имуществом и выступать на сцене. Певица находится в поисках адвоката, который поможет ей освободиться от опекунства своего отца. Об этом пишет CNN.

По информации издания, в качестве защитника в суде может выступить бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарта. Он на протяжении многих лет представлял интересы Стивена Спилберга, Шона Пенна, Бена Аффлека.

Бритни Спирс / Фото: Getty Images

Стоит отметить, Бритни Спирс попросила дать ей возможность самой выбрать адвоката.

В соответствии с моим заявлением в открытом суде 23 июня 2021 года, моими правами и моим желанием положить конец вышеупомянутому опекунству в отношении моего отца Джейми П. Спирса, я желаю выбрать своего собственного адвоката, — цитирует Бритни Спирс издание TMZ.

Напомним, 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца и его помощников. 23 июня 2021 года Бритни Спирс впервые выступила на судебном заседании, где в телефонном режиме рассказала об ужасе, который пережила за все годы опекунства.

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