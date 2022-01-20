В музее Ван Гога в Амстердаме открыли бьюти-салон. Рассказываем, зачем

Музеи и театры в Нидерландах временно превратились в салоны красоты и спортзалы / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока украинцы гадают, когда ужесточат карантин из-за "Омикрона", правительство Нидерландов ввело карантинные ограничения, но не для всех. В связи с этим активисты устроили мирную акцию протеста – превратили некоторые театры и музеи в салоны красоты и спортзалы, пишет Bloomberg.

Послужило такой реакции народа то, что в декабре 2021 правительство послабило временные ограничения и возобновило работу магазинов, тренажерных залов, парикмахерских, маникюрных салонов и даже борделей. Но премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что такие культурные площадки как театры, музеи и кинотеатры, должны остаться закрытыми.

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В связи с этим, творческие организации страны пришли к идее протеста, а несколько театров, концертных залов и музеев решили присоединиться к инициативе.

Так, в Музее Ван Гога в Амстердаме можно сделать стрижку и маникюр, а в Музее Франса Халса в Гарлеме заняться фитнесом. Около 50 посетителей получили стрижку в концертном зале The Royal Concertgebouw, пока на фоне звучала репетиция оркестра. Красота!

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