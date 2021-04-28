Версія українською
$ 27,77
33,56

Блюда на Пасху: рецепт идеальной буженины от Григория Германа

28 апреля, 18:50

Ирина Маслова

Перед запеканием ее нужно будет мариновать в течение 24 часов

Украинские хозяйки продолжают приготовления к Пасхе. В топе обязательных праздничных блюд, конечно, буженина. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман предлагает приготовить ее несколько по-новому. В состав блюда входят продукты, которые есть в арсенале каждой хозяйки, а яркий вкус и сочность мяса поразит вас и ваших близких.

Чтобы приготовить буженину по оригинальному рецепту Григория Германа понадобятся:

Реклама

Способ приготовления

  1. Поставить сотейник с небольшим количеством воды на огонь, довести до кипения. Добавить лавровый лист, розмарин, перец горошком и столовую ложку соли. Когда специи отдадут свои ароматы, снять с огня сотейник и перелить рассол в большую миску. Добавить стакан охлажденной воды.
  2. Погрузить мясо в теплый раствор и оставить мариноваться в течении 24 часов.
  3. На следующий день можно запекать буженину. Для этого следует порезать небольшими кусочками чеснок и морковь. В мясе сделать надрезы, нашпиговать овощами. Щедро смазать мясо аджикой.
  4. Запекать в духовке при температуре 170 градусов 1,5 часа.

Здесь найдете 5 рецептов оригинальных салатов на Пасху.

Новости на эту же тему:

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков Пасхальный кулич от известных кулинаров страны – 5 рецептов Как украсить кулич на Пасху: беспроигрышные варианты декора Как приготовить запеченную творожную пасху: 3 вкусных рецепта
Пасха буженина рецепт как приготовить Григорий Герман

Реклама