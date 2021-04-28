Блюда на Пасху: рецепт идеальной буженины от Григория Германа

Украинские хозяйки продолжают приготовления к Пасхе. В топе обязательных праздничных блюд, конечно, буженина. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман предлагает приготовить ее несколько по-новому. В состав блюда входят продукты, которые есть в арсенале каждой хозяйки, а яркий вкус и сочность мяса поразит вас и ваших близких.
Чтобы приготовить буженину по оригинальному рецепту Григория Германа понадобятся:
- Ошеек свиной – 1 кг
- Аджика домашняя – 200 г.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Чеснок – 5 зуб.
- Морковь – 2 шт.
- Розмарин – 3 веточки
- Перец горошком – 1 ст. л.
- Соль – 25 г.
Способ приготовления
- Поставить сотейник с небольшим количеством воды на огонь, довести до кипения. Добавить лавровый лист, розмарин, перец горошком и столовую ложку соли. Когда специи отдадут свои ароматы, снять с огня сотейник и перелить рассол в большую миску. Добавить стакан охлажденной воды.
- Погрузить мясо в теплый раствор и оставить мариноваться в течении 24 часов.
- На следующий день можно запекать буженину. Для этого следует порезать небольшими кусочками чеснок и морковь. В мясе сделать надрезы, нашпиговать овощами. Щедро смазать мясо аджикой.
- Запекать в духовке при температуре 170 градусов 1,5 часа.
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