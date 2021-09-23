Безопасно ли вакцинироваться в мобильных прививочных пунктах – мнение доктора Комаровского

Делать прививки в пунктах, даже мобильных, нормально, по мнению доктора Комаровского / Фото: Коллаж: Сегодня

Вакцинация, по мнению Евгения Комаровского, это медсестринская манипуляция, не требующая консультации врача. Стоит ли идти вакцинироваться в мобильный пункт, например, автобус, или лучше в поликлинику и как быть с противопоказаниями – популярный детский врач рассказал в спецэфире "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Делать прививку в пунктах вакцинации или нет?

Делать прививки не в клинике, а в специальных пунктах – это нормально. Такой точки зрения придерживается как сам Евгений Комаровский, так и Всемирная организация здравоохранения, система охраны здоровья Британии и Израиля и FDA – управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В 99,9% случаев вакцинация – это медсестринская манипуляция, не требующая консультации врача.

Но перед прививкой человека, особенно ребенка, должен осмотреть врач?

Если человек в сознании, у него нормальная температура, он может говорить и ходить – то он дойдет до пункта вакцинации.

Возможно, от меня ждут, что я скажу, что обязательно нужно перед прививкой каждого человека осмотреть и выяснить, можно ли ему вакцинироваться, – говорит Евгений Комаровский, – но вот вам пример. Допустим, я осмотрел ребенка и нашел у него только шумы в сердце. А мама говорит, что у него аллергия на клубнику, постоянные запоры, год назад были судороги. И что, если у него на самом деле проблемы с сердцем – то пусть болеет и не вакцинируется?

Наличие же серьезных аутоиммунных заболеваний или хронических аллергий просто при визуальном осмотре выявить невозможно.

А что по противопоказаниям по прививкам от COVID-19?

Неправда, что больным не нужно делать прививки. Нам всем внушили, что если человек больной, то его не надо вакцинировать. Но вся медицинская наука говорит обратное: если человек болен, то его нужно вакцинировать в первую очередь.

Даже людей с хроническими болезнями и аутоиммунными проблемами нужно вакцинировать / Фото: REUTERS

Например, системная красная волчанка, аутоиммунное заболевание: но человек с этим недугом без прививки полностью незащищен от коронавируса. И такие состояния не являются абсолютными противопоказаниями к вакцинации. Противопоказаний к прививкам всего лишь три:

острый период инфекционной болезни с температурой 39 или около того,

химиотерапия,

сильная аллергия на один из компонентов вакцины, вплоть до анафилактического шока.

Есть ли у человека, тем более у взрослого, такая сильная аллергическая реакция или нет, нужно знать самому заранее, а не в день прививки.

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