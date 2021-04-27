Беременная супруга Павлика пожаловалась на сервис клининговой компании: Долго убирали

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о качестве сервиса клининговой компании и о том, что ей не понравилось

Беременная супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая не так давно показала маленькую экскурсию по своей комнате в Днепре, осталась недовольна услугами клининговой компании. В InstaStories рассказала, что ей не понравилось.

Екатерина призналась, что выбирала клининговую компанию, ссылаясь на отзывы популярных блогеров. Но ее ожидания не оправдались.

"Из минусов, что две женщины клинеры были какие-то смурные, с какой-то очень тяжелой энергетикой. На все они отвечали очень неохотно, если я что-то спрашивала. Одна из женщин ручку в ванной сломала", – сказала супруга артиста.

Не понравилось ей, что они долго убирались. По словам Екатерины, на уборку ванной комнаты и кухни они потратили семь с половиной часов. За уборку она заплатили 4000 гривен.

Реклама

"Впечатления остались двоякие. Насчет уборки – чуда не произошло, где-то недомыто. Конечно, лучше, чем ничего, но 50 на 50", – сказала супруга артиста.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова пожаловалась на ужасный сервис за границей.

Ранее Екатерина Репяхова рассказала, какие у нее отношения со свекровью.