Беременная супруга Павлика показала, в каких условиях жила до переезда в Киев

Беременная супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая показала секретное фото в прозрачном боди, приехала в свой родной город Днепр. Супруга артиста решила своим подписчикам в Instagram показать комнату, в которой жила до переезда в Киев.

Комната у Екатерины небольшая – там есть одноместная кровать, шкаф, полки с книгами, стол и компьютер. Также она отметила, что на шкафу в чехле висит несколько свадебных платьев. Одно из которых она так и не надела, так свадьбу пришлось отменить.

Но приезд в родной город не обошелся без сюрпризов. У себя в Instastories Репяхова рассказала, что жить она будет не в квартире, а отеле. Причина – в Днепре отключили воду и ее не будет больше суток.

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"Едем в отель, потому что невозможно жить без воды", – поделилась супруга артиста.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова пожаловалась на ужасный сервиз за границей.

Ранее Екатерина Репяхова рассказала, какие у нее отношения со свекровью.