Снова о "белой смерти" – чем опасен сахар и сколько сладкого можно есть в день

Сахар опасен для здоровья, поэтому сладкого можно есть в день немного / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

То, что от сладкого набирают вес, не новость, но знаете ли вы, что избыток сахара в рационе способствует невнимательности? Если постоянно превышать суточные нормы потребления сахара, то можно заработать массу болезней – от ожирения или проблем с кожей до онкологии, пишет журнал Nutrients.

Чем опасен сахар для здоровья человека

Ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с кожей и здоровьем полости рта, высокий уровень холестерина, заболевания почек, развитие причина воспалений в различных частях тела, ведущее к хроническим болезням внутренних органов и даже онкологи. Вот далеко не полный список проблем, к которым может привести чрезмерное употребление сахара.

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Чрезмерное потребление сладкого приведет не только к лишнему весу или диабету, а еще проблемам с поведением / Фото: freepik.com

Кроме этого, сами любители сахара связывают чрезмерное потребление сладкого с поведенческими проблемами. И исследователи подтверждают, что избыток сладостей в рационе способствуют развитию большей невнимательности и усиливают нервную возбудимость. Сейчас ученые активно исследуют связь между избытком сахара в рационе и расстройством гиперактивности у детей.

Медики отмечают, что люди могут не знать о механизмах, с помощью которых сладкие продукты отрицательно влияют на их здоровье. Ведь опасен не только тот сахар, который мы привыкли класть в кофе или чай.

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Какие продукты с сахаром самые вредные?

Любые, если есть их сверх меры. Причем, стоит обратись внимание не только на сахар в рационе взрослых, но и детей. Дети больше всего едят как столовый сахар, так конфеты, шоколад, мороженое, сладкие безалкогольные напитки – соки, газировку.

Поэтому, как сказано в образовательной брошюре о рисках для здоровья, связанных с потреблением сахара (Калифорнийский университет — SugarScience.ucsf.edu) – Слишком много добавленного сахара не только делает нас толстыми. Это также может сделать нас больными

Исследователи отмечают, что норма потребления сахара для взрослых – 50 г/день, 75 г – это уже многовато. То есть норма примерно 10–15 чайных ложек добавленных сахаров. Рекомендованное детям количество сахара, соответственно, в половину меньше.

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