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Беларусскую певицу вышвырнули из судейского кресла Х-фактора за поддержку протестов. На ее место села Бузова

29 мая, 09:11

Владимир Грисюк

Артистка Рита Дакота и сама не против уйти. Говорит, неприемлемо сейчас снимать такое шоу, когда "в стране непонятное творится"

Ольга Бузова заняла место Риты Дакоты на "Х-факторе" в Беларуси / Фото: Сегодня

Первый сезон "Х-фактора" в Беларуси еще даже не успел начаться, а уже бурлят интриги и скандалы.

Life Сегодня писали, что в кресло судьи на шоу неожиданно для всех села российская актриса и поп-звезда Ольга Бузова. Как выяснилось, ее место должна была занять белорусская певица Рита Дакота. Однако после того, как она поддержала протестное движение, звезде быстро нашли замену.

Рита Дакота и сама не против уйти. Говорит, неприемлемо сейчас снимать такое шоу, когда в стране непонятное творится.

Скриншот: instagram.com/ritadakota

"Я действительно должна была быть наставницей на "Х-фактор. Беларусь", – пишет звезда в Instagram. – Вместо меня в кресло посадили Олю Бузову. В связи со сложившейся ситуацией, хочу прояснить пару моментов:

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Рита Дакота также поддержала своих соотечественников.

"Беларусы, держитесь. Я вас люблю, я вами горжусь. В конце концов, добро всегда побеждает зло. Рано или поздно", – написала артистка.

Напомним, недавно Филипп Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке.

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Ольга Бузова х-фактор

Источник: Сегодня

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