Океан Ельзи выступит на Atlas Weekend

Группа выступит 9 июля и организаторы обещают особое шоу с их участием

Группа "Океан Эльзы" выступит 24 августа / Фото: Getty Images

Организаторы долгожданного украинского Atlas Weekend представили новых участников. Легендарная группа "Океан Ельзи" выступит на сцене фестиваля 9 июля. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook.

"Океан Эльзы почти никогда не выступает на фестивалях, поэтому нас ждет по-настоящему особенное шоу", – пишут организаторы.

Поклонники в восторге от этой новости, поэтому не сдерживают своих эмоций в комментариях к посту.

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