Atlas Weekend-2021 состоится, но без A$AP Rocky и Placebo

Масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который был отменен прошлым летом из-за пандемии, в этом году все таки состоится. Только выступления западных артистов переносятся на 2022 год, поскольку многие из них не смогут приехать.

В официальном заявлении на Facebook-странице Atlas Weeknd, организаторы сообщили, что даты и локация фестиваля будут сохранены, а также будет добавлен один бесплатный день. Масштабное мероприятие с заявленными артистами, среди которых немецкая группа Guano Apes, A$AP Rocky и ALT-J, а также британская группа Placebo, состоится уже следующим летом.

Atlas Weekend / Фото: facebook.com/atlasweekend

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Поэтому сейчас организаторы разрабатывают план для безопасного проведения фестиваля в условиях продолжающейся пандемии.

"Масштабные выступления артистов и эксклюзивные шоу, множество интерактивных локаций и незабываемые эмоции от встречи с друзьями под сценой – все это и многое другое ждет вас этим летом; мы уже в этом уверены", – говорится в сообщении.

Все, кто еще ранее приобрел билеты, смогут посетить Atlas Weekend в 2022 году. Также на выгодных условиях можно поменять билеты и посетить фестиваль этим летом, или же вернуть билеты.

Ранее сообщалось, что Тимур Мирошниченко отказался вести скандальный фестиваль в Беларуси.