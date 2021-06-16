Седокова оставила странную подпись под фото в бикини, которую сравнили с "перлами" Кличко

Певица позировала в купальнике со своей коллекции в модном лиловом цвете и с эффектом жатки. Но поклонников больше впечатлила подпись Анны под фото

Высказывания Анны Седоковой сравнили с "перлами" Кличко / Фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/vitaliyklitschko

Певица Анна Седокова восхитила поклонников сексуальным образом в бикини, а своими мыслями напомнила им мэра Киева Виталия Кличко, про которого создают мэмы. Об этом ей написали в Instagram под снимком.

Анна показала снимок с отдыха в Греции на острове Миконос. Певица позирует в крохотном бикини своего бренда одежды. Модный купальник лилового оттенка и с эффектом жатки понравился подписчикам звезды и они завалили ее комплиментами: "Шикарная", "Нереальная красотка", "Прекрасная", "Красотка".

Но вот подпись к фото оказалась довольно странной и многие подписчики сравнили высказывание Анны с цитатами мэра Киева, про которого постоянно ходят мемы.

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать...", – подписала фото в купальнике Седокова.

Поклонники сразу увидели сходство с Виталием Кличко и написали ей об этом.

Оля Полякова расспросила секреты у Седоковой – смотрите видео:

Ранее Анна Седокова рассказала, что содержит своего 28-летнего супруга. Певица заявила, что ее супругу, баскетболисту Янису Тимме, уже целый год не выплачивают заработную плату после того, как он прекратил сотрудничество с клубом "Химки".