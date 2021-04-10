Ани Лорак заметили в объятиях бывшего супруга. Танцевали и смеялись (видео)

Вот это неожиданный поворот событий! Ани Лорак и ее бывшего супруга Мурата Налчаджиоглу, который ранее прокомментировал их скандальный развод, заметили вместе – экс-влюбленные мило общались и танцевали вместе.
Пара вместе со своей дочерью Софией пришла на праздник к Филиппу Киркорову, который устроил торжество по случаю дня рождения своей дочери Аллы-Виктории.
За праздничным столом Ани Лорак и ее экс-супруг сидели вместе, общались и мило улыбались друг другу. Кадры появились в Instagram певицы Анны Нетребко.
Позже гости вышли на танцпол. На видео можно заметить, как Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу танцуют и даже обнимаются. Хм, неужели помирились?
Напомним, Ани Лорак развелась с Муратом в 2019 году, предположительно из-за того, что он ей изменял. Развод артистки с мужем стал скандальным, его долго обсуждали в Сети.