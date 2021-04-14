Ани Лорак в мини-платье покоряет жаркие Мальдивы. Звезду попросили привезти кокос

Певица Ани Лорак устроила весенние каникулы на теплом острове и показала фолловерам фото с пляжа. Поклонники оценили красивую фигуру звезды

Проживающая в России Ани Лорак, которая вчера разочаровала экс-звезду Дома-2 воссоединением со своим бывшим, показала свое "горячее" фото с Мальдив. Певица позировала на пляже в мини-платье и шляпе с широкими полями возле пальмы. Подписчики пришли в восторг от внешнего вида звезды.

На фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте Ани Лорак, она позирует на территории курорта Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives. Кто сфотографировал певицу и с кем она проводит свой отдых на тропическом острове – неизвестно.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

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В комментариях подписчики пришли в восторг от фигуры артистки.

Скриншот Instagram

А вот ведущий Слава Демин попросил Ани Лорак привезти кокос.

Скриншот Instagram

Кстати, мы посмотрели на официальном сайте курорта сколько стоит аренда самой недорогой двухместной виллы на одну ночь – 20 748 гривен.

Ранее экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице.