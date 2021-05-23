Ани Лорак не пришла на музыкальную премию в Москве. В Сети считают, что виноват Меладзе

Певица Ани Лорак не появилась на музыкальной премии RU.TV. Хоть ранее организаторы анонсировали ее выступление

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Вчера певица Ани Лорак должна была выступать на премии RU.TV в Москве. Однако артистка впервые за несколько лет не пришла на музыкальную премию. Некоторые поклонники знаменитости связывают это с недавними обвинениями артистки в адрес продюсера Константина Меладзе. Рассказываем, что об этом известно.

Ани Лорак была номинирована в категории "Лучшая певица", так же на Instagram-странице музыкального канала анонсировали выступление артистки на премии.

В Сети в комментариях под последним постом певицы стали писать, появится ли она на музыкальной премии RU.TV, но Ани Лорак решила не отвечать на эти вопросы.

Чуть позже на странице RU.TV многие стали интересоваться, почему на премии не было Ани Лорак. Организаторы решили хранить молчание. В Сети считают, что Константин Меладзе мог как-то на это повлиять.

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Стоит отметить, что в предыдущие года Ани Лорак выступала на премии и побеждала в некоторых номинациях.

Вот, например, в 2019 году певица исполнила свою песню "Я тебя ждала"

А в 2018 году концертное шоу Ани Лорак DIVA на премии RU.TV признали лучшим. Кстати, тогда победителя объявлял Валерий Меладзе.

Ранее мы рассказывали, что у Ани Лорак начались проблемы с бизнесом.