Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения

Ани Лорак призналась, что Константин Меладзе в период их сотрудничества смотрел на нее не только как на творческую личность

Певица Ани Лорак после расставания с Юрием Фалесой начала сотрудничество с Константином Меладзе. Но их творческий союз просуществовал недолго. В эфире программы "Судьба человека" певица призналась, почему отказалась работать с известным продюсером.

По словам Лорак, она интересовала Константина Меладзе не только как артистка.

"Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли", – рассказала певица.

Ани Лорак и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/meladzemusic

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Ани Лорак призналась, что тогда они прекратили общение и продюсер пытался мешать строить ей карьеру.

"В какой-то момент он сказал: "Тебе никто не нужен. Ты — самостоятельная личность. Ты должна сама". И дальше не последовало никакого разговора. Он просто оборвал все трубки телефона. Запретил всем знакомым со мной общаться, потому что я не приняла условия его работы", – поделилась артистка.

Певица не стала описывать те условия, которые предлагал ей Константин Меладзе для продолжения совместной работы.

"Я не хочу о них говорить. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы "на что ты готов пойти ради популярности, известности". Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет", – рассказала Ани Лорак.