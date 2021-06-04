Анфису Чехову домогался российский продюсер: бросался с поцелуями и звал в баню

По словам российской звезды, отказ от интима стоил ей работы, которую она искала долгих два года

Анфиса Чехова была жертвой сексуального насилия / Фото: Сегодня

Российская телеведущая Анфиса Чехова, раскрывшая последствия экстремального похудения для своего здоровья, рассказала о сексуальных домогательствах со стороны продюсера одного из музыкальных телеканалов, куда будущая звезда пришла работать. Ей тогда было всего 23 года.

"Было такое один раз за всю мою карьеру, – призналась телеведущая в интервью YouTube-каналу Алена, блин! – Я вот сейчас честно не помню его имя и фамилию, но ему икается не первый день, не первый год… Это был женатый мужчина, продюсер, но не генеральный, с телеканала МузТВ", – отметила Чехова.

Телеведущая Анфиса Чехова / Фото: instagram.com/achekhova

По словам звезды, отказ от интима стоил ей работы, которую в то время она искала два года.

"Он звал меня в баню обсудить сценарий. Тогда я ощутила, насколько это сложная история, – вспоминает телеведущая. – Меня года два не брали ни на какую работу. И вдруг меня берут в программу "На ночь глядя". Продюсер постоянно предлагал: "Давай в баню, обсудим". Была дилемма: надо было так отказаться, чтобы меня не выгнали с работы. В итоге ему надоело меня уговаривать, он набросился с поцелуями, завалил на диван. Я резко его оттолкнула… Меня уволили фактически на следующий день".

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Анфиса добавила, что ее обидчик не слишком известная личность: "Кто меня обижает, тот до известности не доживает. Я даже не уверена, что он еще работает на телевидении".

Напомним, Анфиса Чехова призналась, что едва не умерла на дне рождения Наташи Королевой. Кроме этого, звезда экрана рассказала, что ее жестоко избивал любимый мужчина за ее решение уйти от него.

Анфиса Чехова – российская теле- и радиоведущая, певица, актриса театра, кино и телевидения. Вела различные шоу: "Давай поженимся", "Как выйти замуж", "Секс с Анфисой", "Спокойной ночи, мужики!".