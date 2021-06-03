Чехова едва не умерла на вечеринке у Королевой из-за похудения – признание ведущей

Российская телеведущая рассказала о последствиях экстремального похудения для своего здоровью

Наташа Королева и Анфиса Чехова Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/achekhova

Наташа Королева любит устраивать праздники. Одна из вечеринок певицы чуть не закончилось трагедией. Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что едва не умерла на дне рождения Наташи Королевой. Об этом она рассказала в интервью YouTube-программе "Алена, блин".

Телеведущая поделилась, что тогда ей удалось избавиться от лишних 25 килограммов благодаря таблеткам для похудения.

Российская телеведущая Анфиса Чехова Фото: instagram.com/achekhova

"Я бездумно все это в себя заваливала, худела на 25–30 килограммов за два месяца, становилась безумно худой, нужно было удерживать. Я занималась спортом, была рабом этого поддержания веса", – поделилась своим опытом Анфиса.

Экстремальное похудение негативно повлияло на здоровье телеведущей.

"У меня начались проблемы с вегетососудистой системой. У меня понизилось давление, начались панические атаки… До этого я вообще ничем не болела, а тут стала падать в обморок. На дне рождения Наташи Королевой упала", – рассказала Чехова.

Анфиса Чехова рассказала об экстремальном похудении Фото: instagram.com/achekhova

Тогда на вечеринке в честь дня рождения Королевой Анфисе после несколько бокалов вина и кальяна стало плохо.

"Я сидела с бокалом и стала падать. В хорошем ресторане. Я отъехала. Потом очухиваюсь на диване — вокруг меня все бегают, меня колбасит, сосудистый спазм", – рассказала телеведущая.

По ее словам, не все поняли, что произошло.

"Ревва с женой проходят мимо, а жена говорит: "Саш, я же просила тебя, не пой! Видишь, что с Анфисой сотворил!". Им было весело, а я думала, что умираю", – поделилась Анфиса Чехова.

Напомним, после измены Тарзана, в которой он признался публично, Наташа Королева заявила, что разочаровалась в дружбе в шоу-бизнесе.

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