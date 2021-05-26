Анджелина Джоли считает несправедливым решение судьи по делу о разводе с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли с Брэдом Питтом / Фото: Getty Images
Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают выяснять отношения в суде. Голливудская актриса раскритиковала судью Джона Одеркирка, который принимает решение об опеке над детьми в ее разводе с Брэдом Питтом. Об этом сообщает портал Page Six.
По словам актрисы, судья отказался выслушать показания детей пары.
"Судья Одеркирк отказал мисс Джоли в справедливом судебном разбирательстве, неправомерно исключив ее доказательства, имеющие отношение к здоровью, безопасности и благополучию детей, доказательства, имеющие решающее значение для ее дела", – сказано в заявлении Джоли.
Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Getty Images
Адвокаты Питта уже отреагировали на заявление Джоли.
"За последние шесть месяцев Одеркирк провел тщательное и справедливое обширное судебное разбирательство , и вынес предварительное решение и постановление после заслушивания мнений экспертов и очевидцев", – сказано в заявлении.
Напомним, сейчас бывшие супруги ведут борьбу за опеку над детьми. У экс-супругов трое родных детей: 14-летняя Шайло, 12-летние Нокс и Вивьен, а также трое приемных: 16-летняя Захара, 17-летний Пакс и 19-летний Мэддокс.