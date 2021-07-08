Джоли обвинила Питта, что он препятствует разделу имущества и подала на него в суд

Бракоразводный процесс голливудской пары начался в 2016 году и продолжается до сих пор. Теперь пара начала делить имущество

Экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли и Брэд Питт будут выяснять отношения в суде не только касаемо опеки над детьми, но теперь еще будут делить совместное имущество. Актриса хочет продать свою часть их семейного бизнеса, а актер не дает согласия. Об этом пишет US Weekly.

В 2011 году, за три года до свадьбы, пара приобрела замок и плантацию виноградников в Провансе. Джоли и Питт открыли завод вин Chateau Miraval. Теперь голливудская звезда хочет продать свою часть бизнеса и уже нашла покупателей. Так на имущество супругов, которые все еще не оформили развод до конца, наложен временный запрет, блокирующий продажу совместных активов, и Джоли необходимо согласие Питта на сделку.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Звезда вначале обратилась в суд в одностороннем порядке. 30 июня она подала заявление на снятие судебного приказа, но получила отказ. Затем Анджелина отправила юристов к Брэду, чтобы тот подтвердил, что не возражает против ее решения. Но он не спешит давать ответ.

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Теперь Джоли решила пойти в суд и обвинила Питта, что он препятствует разделу имущества. Актрисе не нравится, что она может потерять покупателя, пока экс-супруги урегулируют все вопросы.

"После стольких лет попыток освободиться от совместных дел со своим бывшим мужем на приемлемых финансовых условиях госпожа Джоли очень хочет подписать соглашение о продаже компании Nouvel. Она просит суд отменить автоматический запрет и подчеркивает, что он не применяется к этому активу", – заявил адвокат Анджелины Джоли.

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