Анджелина Джоли и The Weeknd сходили на один концерт на фоне слухов о романе

Известная голливудская актриса и канадский певец были замечены на концерте в Лос-Анджелесе. Джоли пришли со своими детьми, а The Weeknd отдыхал в компании друзей

Анджелина Джоли и The Weeknd снова были замечены на одном мероприятии / Фото: Getty Images, Instagram.com

46-летнюю актрису Анджелину Джоли и 31-летнего музыканта The Weeknd на фоне слухов о романе заметили на одном и том же мероприятии. Недавно парочка сходила в ресторан, а теперь они были замечены папарацци на концерте канадского певца Мустафы в Лос-Анджелесе.

Анджелина наслаждалась музыкой в компании своих дочек – 16-летней Захары и 15-летней Шайло, а The Weeknd пришел на концерт со своими друзьями.

И хоть в тот вечер пара отдыхала врозь, многие поклонники звезд считают, что появление Джоли и The Weeknd на одном концерте – не совпадение.

The Weeknd и Анджелина Джоли на концерте в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/angelinajoliefamily, instagram.com/kisslonogy2.0

Источники из окружения пары утверждают, что актриса и певец – просто друзья. В то же время инсайдеры говорят, что The Weeknd якобы никогда не скрывал, что давно влюблен в Джоли.

Ранее The Weeknd несколько лет встречался с супермоделью Беллой Хадид и несколько месяцев с певицей Селеной Гомес. Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом не давала поводов для обсуждения своей личной жизни.

Кто такой The Weeknd?

Настоящее имя The Weeknd – Эйбел Макконен Тесфайе. Артисту 31 год, по происхождению – эфиоп. Эйбел родился в Канаде, в семье эмигрантов. В 11 лет будущий артист начал употреблять марихуану, позже он перешел на более тяжелые наркотики

Свою карьеру артист начал развивать в 2011 году. В 2013 году выпустил первый сольный альбом Kiss Land, второй альбом артиста получил название Beauty Behind the Madness занял первое место в чарте Billboard 200. В 2017 году The Weeknd возглавил рейтинг Forbes 30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли недовольна решением суда предоставить Брэду Питту совместную опеку над их детьми.

