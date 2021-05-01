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Анастасия Волочкова взбесила Instagram своим новым бойфрендом: Нам пофиг!

1 мая, 16:34

Инна Петрова

Балерина рассекретила имя избранника, но не показывает его лица и постоянно говорит только о нем

Известная балерина Анастасия Волочкова, которая недавно шокировала "голым" шпагатом, рассекретила нового бойфренда. В Instagram-профиле звезда публикует фото и видео, в которых так или иначе упомянет Олега – так зовут ее ухажера.

Фолловеры Волочковой злятся на балерину и высказывают возмущения в комментариях, которые, к слову, долгое время были отключены. Теперь же пользователи соцсети могут писать все, что думают.

"Мы так счастливы с Олегом вернуться на любимый остров Мальдив. Пока за кадром только голос Олега. Но скоро вы увидите и лицо этого замечательного человека. По просьбам трудящихся", – написала в посте балерина.

, (@volochkova_art)

Скриншот: instagram.com/volochkova_art

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Скриншот: instagram.com/volochkova_art

Кстати в сторис Анастасия Волочкова все же показала того самого Олега, но только со спины. Держит интригу.

Скриншот: instagram.com/volochkova_art

Напомним, что в январе Анастасия Волочкова рассталась со своим загадочным любовником, которого тоже никому не показывала.

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