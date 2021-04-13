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Анастасия Приходько впервые показала фото с третьим ребенком

13 апреля, 11:17

Анна Пономаренко

Певица пока не рассекретила пол малыша

Украинская певица Анасатсия Приходько, которая ранее рассказала, почему скрывала беременность, показала фото с третьим ребенком.

Артистка не стала раскрывать пол малыша, а лишь опубликовала милый кадр и написала трогательное описание к нему в Instagram.

"Развенчаю мифы. Уже родила. Вот он мамин любимый человечек", – написала Приходько в описании к снимку.

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Скриншот: Instagram

В комментариях ее стали поздравлять коллеги и поклонники. Одной из тех, кто оставил свое сообщение, стала певица Оля Полякова.

"Мальчишка! Поздравляю, детка, ура!", – написала Суперблондинка, на что Анастасия ей ответила: "Там не написано кто, но спасибо тебе большое за поздравления! Обнимаю!"

Скриншот: Instagram

Напомним, что Приходько участвовала в шоу "Маска" на телеканале "Украина" в образе Бабки. Именно ее подозревали в беременности после того, как ведущий Владимир Остапчук намекнул, что кто-то из героев проекта ждет ребенка.

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