Анастасия Приходько прокомментировала слухи о третьей беременности

Певица ответила на самый популярный вопрос

В эту субботу в полуфинале гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили Анастасию Приходько, которая пряталась в костюме Бабки. Несколько недель назад в одном из эфиров ведущий проекта Владимир Остапчук сказал, что одна из участниц проекта беременна. И звездные детективы предположили, что именно загадочная Бабка в положении.

Ранее на вопрос о беременности, Анастасия Приходько не давала конкретного ответа, а говорила, что это личное.

Анастасия Приходько на шоу "Маска" Фото: телеканал "Украина"

Теперь же в Instagram певица опровергла слухи о своей третьей беременности.

"Не видите, что я не беременна?! Не беременна! Видите, какая фигура – тоненькая, истонченная вся", – сказала Приходько.

Ранее мы рассказывали, что Анастасия Приходько поддержала участницу от России на "Евровидении – 2021".

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