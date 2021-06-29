Анастасия Приходько в купальнике показала свою фигуру после родов (фото)

Анастасия Приходько три месяца назад родила третьего ребенка. Звездная мама впервые после родов надела купальник, чтобы показать фолловерам, как выглядит ее фигура

Анастасия Приходько показала фигуру после родов / Фото: instagram.com/prykhodko_official

В апреле певица Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. У нее родился сын, которого назвали Лука. С мальчиком звезда проводит все свое время.

Но всем мамам хочется отдыха и времени для себя. Вот и Анастасия решила устроить себе фотосессию дома в бассейне. Кроме съемки этим летом можно успеть съездить куда давно хотелось, заняться собой, классно провести время с друзьями. Если вам нужно больше идей – ищите их в нашем летнем чек-листе.

Ради фотосессии Приходько надела купальник и показала, как ее фигура выглядит через три месяца после родов. Новыми снимками исполнительница поделилась в своем Instagram-профиле.

Анастасия Приходько показала фигуру в купальнике

Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Анастасия Приходько устроили фотосессию в бассейне

Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official

Отметим, что у Анастасии Приходько уже есть двое детей: 11-летня дочь и 6-летний сын. В сентябре 2020 года Приходько обвенчалась со своим супругом в церкви.

Третью беременность певица скрывала. Она не ходила в гости и не встречалась с друзьями, которые на нее за это обижались.

"На меня многие обижались, я не ходила на дни рождения, я не ходила на мероприятия, тусовки, я все время сидела дома", – рассказывала после Анастасия Приходько.

Смотрите в сюжете, как в прошлом году Анастасию Приходько выгнали из Лувра:

Недавно певица призналась, что лежала в психбольнице и хотела сменить пол.