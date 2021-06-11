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Приходько лежала в психбольнице и хотела сменить пол — впечатляющие признания певицы

Сегодня, 15:49

Артистка откровенно общается со своими поклонниками на любые темы. На этот раз Анастасия Приходько раскрыла несколько шокирующих фактов из своей биографии

Анастасия Приходько сделала сразу несколько неожиданных признаний
Анастасия Приходько сделала сразу несколько неожиданных признаний
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько удивляет своих поклонников резонансными заявлениями. Недавно она призналась, что еще беременной составила завещание, а теперь певица поделилась довольно шокирующими и неожиданными фактами из своего прошлого.

В Instagram артистка призналась, что когда-то ее пытались изнасиловать трое неизвестных парней, когда она возвращалась вечером домой, идя через парк. Также неизвестные избили Анастасию, после чего будущая певица попала в психиатрическую лечебницу.

"В 16 лет меня избили трое парней, я ударилась виском об кирпич и меня забрали в психиатрическую больницу с жутким сотрясением. Нночью от страха я сбежала оттуда", – вспомнила Приходько.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Также Анастасия призналась, что раньше она считала себя "уродливой" и хотела сменить пол. Анастасия добавила, что с самого детства у нее были проблемы со здоровьем.

"Я родилась с удушьем и "треугольником смерти". В два месяца у меня обнаружили гемангиому и провели срочную операцию на грудной клетке. У меня пропал самый главный для малышей рефлекс – сосательный, и меня кормили с ложечки. В возрасте пяти лет у меня случились проблемы со сном и меня водили на электросон", – поделилась артистка.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Также Приходько объяснила, что татуировки на ее руках скрывают порезы на запястьях.

"Как видите, у меня в жизни было много плохого и страшного, что оставило глубокий отпечаток в моем понимании мира, очень закалило меня и выковало очень острое, просто пограничное ощущение справедливости. Я не люблю, когда обижают тех, кто не может за себя постоять. Но, поверьте, я точно это умею делать и больше никогда не дам себя в обиду. Кроме того, я очень тонко чувствую боль тех, кто проходил в своей жизни тяжелые испытания. И восхищаюсь теми, кто не сломался! Я с вами", – написала Анастасия.

Напомним, Анастасия Приходько призналась, делала ли она уколы красоты.

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