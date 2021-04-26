Анастасия Приходько назвала новорожденного сына необычным именем

Известная украинская певица наконец-то раскрыла имя своего третьего ребенка, а также рассказала, когда именно и с каким весом он родился

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в марте этого года родила третьего ребенка, наконец-то раскрыла имя малыша, а также рассказала, когда и с каким весом он родился. Как выяснилось, мальчик появился на свет 25 марта. Его назвали Лукой.

Об этом знаменитость написала в своем Instagram.

"Привет! Меня зовут Лука Александрович. Родился я в День СБУ Украины, 25 марта, вечером в 19:23 с весом 3,8 кг и ростом 55 см. Кушаю я хорошо, с момента рождения поднабрал уже 1,2 кг и вырос на 5см. Я очень стараюсь дать маме поспать, но иногда в три часа ночи хочу на ручки и ничего с этим поделать не могу", – указано в публикации Анастасии Приходько.

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Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько – украинская певица и общественный деятель. Заслуженная артистка Украины (2017). Приняла участие в шоу "Фабрика звезд-7", в котором заняла первое место. Представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финале конкурса заняла 11-е место. В октябре 2018 года объявила об уходе со сцены, а 24 февраля 2021 года – о возвращении.

Отметим, что у Анастасии Приходько уже есть двое детей: в 2010 году она родила дочь, а в 2015 году – сына. В сентябре 2020 года Приходько обвенчалась со своим супругом в церкви. Ранее Анастасия также рассказала, как скрывала беременность.