Алла Пугачева пошла против российского шоу-бизнеса и спасла премию МУЗ-ТВ от провала

На премии МУЗ-ТВ уже случались скандалы и ранее. Например, в 2013 году многие топовые артисты бойкотировали музыкальную премию

Алла Пугачева на премии МУЗ-ТВ / Фото: instagram.com/muztv

В этом году о российской премии МУЗ-ТВ не говорил только ленивый. Из-за скандалов премию даже собирается проверить Роскомнадзор на пропагандy нетрадиционных сексуальных отношений среди детей из-за нарядов и поведения некоторых гостей. Но мало кто знает, что однажды музыкальная премия уже была на грани закрытия, но ситуацию спасла Алла Пугачева. Об этом рассказал бывший генеральный продюсер "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров в интервью YouTube-шоу "Алена, блин".

В 2013 году конкуренты хотели вытурить МУЗ-ТВ из медиапространства. Тогда руководство одного из самых крупных российских медиахолдингов "Русская медиагруппа" призвало артистов бойкотировать премию МУЗ-ТВ. Звездам поставили ультиматум, если они появятся на премии МУЗ-ТВ, то лишатся всех ротаций на одной из топовых радиостанций России, которая входит в состав медиахолдинга.

Арман Давлетяров рассказал, как Алла Пугачева спасла премию МУЗ-ТВ / Фото: Скриншот из YouTube

Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Николай Басков отказались идти на премию МУЗ-ТВ.

"Все эти люди были заявлены у нас на афишах. Звоню артистам, чтобы выяснить, что происходит: никто не говорит правду, у всех "уважительные причины". И один Басков только рассказал правду", – рассказал Арман.

Чтобы спасти положение и премия состоялась, Арман обратился к Алле Пугачевой. Изначально он не стал рассказывать всей истории с бойкотом, а просто пригласил на премию. Певица сначала отказалась, ссылаясь на то, что ей тяжело будет 5 часов сидеть в эфире. Спустя несколько часов она сама перезвонила директору МУЗ-ТВ, когда узнала об истории с бойкотом, и согласилась придти на премию.

Он признался, что певица специально села в первый ряд и попросила снимать ее часто крупным планом. Пугачева понимала, какую роль играет в шоу-бизнесе и что может своим присутствием заменить десяток других артистов.

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Алла Пугачева на премии МУЗ-ТВ / Фото: Скриншот из YouTube

"Алла Борисовна села в первый ряд, постоянно выходила на сцену, шутила, танцевала. А после в гримерке сказала: "Вот видишь, отряд не заметил потери бойцов". Пугачева очень поддержала меня в трудную минуту и спасла церемонию. Спасибо ей огромное за это", – поделился бывший гендиректор МУЗ-ТВ.

Он отметил, что Алла Пугачева всегда готова поддержать и помочь.

Кроме Аллы Пугачевой в том году на премии появились Сергей Лазарев, Дима Билан, Александр Буйнов, Полина Гагарина, Иван Дорн.

Сейчас Алла Пугачева занимается воспитанием их с Максимом Галкиным детей – Гарри и Лизы. Наверняка у певицы уже есть идеи, как весело провести это лето с детьми. Мы тоже знаем, как сделать лето незабываемым – советуем заглянуть в наш календарь лайфхаков.

Ранее мы рассказывали, что внучка Аллы Пугачевой решила стать певицей.