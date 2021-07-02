Алина Гросу опубликовала редкие фото в купальнике – как выглядит фигура певицы

Алина Гросу показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу, которая недавно отпраздновала день рождения с бойфрендом , отправилась на отдых в Одессу. На берегу моря артистка устроила импровизированную фотосессию в купальнике. У себя в Instagram поделилась яркими фото.
Алина Гросу позировала в черном раздельном купальнике, который выгодно подчеркнул ее грудь и стройную фигуру.
"Немножко жары и зажаренного тела", – подписала кадры артистка
Алина Гросу поделилась фото с отдыха / Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу похвасталась фигурой / Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу позировала на берегу моря / Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу в Одессе / Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу показала фигуру / Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу устроила фотосессию на берегу моря / Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу не так часто в Instagram публикует фото с купальнике, так что кадры с импровизированной фотосессии подписчики оценили.
- "Фигурка огонь"
- "Красивая очень. Хорошего отдыха"
- "Крутое тело. Завидую в хорошем смысле"
- "Алина создана для горячих фотосессий"
Стоит отметить, недавно артистка призналась, что с начала пандемии еще не была за границей.
"Я немного скучаю по далеким путешествиям, однако понимаю, что все это можно найти и в Украине – и горы, и море. Поэтому, я считаю, что найти классное место для отдыха можно никуда не вылетая", – призналась Алина Гросу.
Ранее певица раскрыла секрет, как следит за фигурой.
"Занимаюсь спортом под током. Это когда на тебя цепляют специальные принадлежности и поступает ток. Смачивают, пускают импульсы и у тебя сокращаются мышцы – ты очень-очень быстро подтягиваешься. Меньше целлюлита, его вообще может не быть, то есть фигура становится очень подтянутая", – рассказала Алина Гросу.
Смотрите эксклюзивное интервью Алины Гросу для программы "Зірковий шлях":