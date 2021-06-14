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GROSU на 2 года отказалась от поездок за границу: В Украине можно найти и горы, и море

Сегодня, 13:45

Певица GROSU исполнит свою первую украиноязычную песню Рушничок во время песенного шоу Українська пісня року. Премьеру премии покажет телеканал Украина

Певица Алина Гросу 2 года не была за границей
Певица Алина Гросу 2 года не была за границей
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеканал "Украина" 20 июня в 23:00 покажет премьеру национальной премии "Українська пісня року 2020", на которой зажгут известные артисты. На съемочной площадке концерта популярная певица GROSU, которая недавно отпраздновала свой 26-й день рождения, рассказала, какой отдых выбирала для себя в период пандемии и почему на два года отказалась от поездок за границу.

Почему Алина Гросу 2 года не была за границей

Во время песенного шоу "Українська пісня року" популярная певица GROSU исполнит свою первую украиноязычную песню "Рушничок". За кулисами концерта артистка рассказала, как относится к путешествиям во время карантина и какой отдых выбирает для себя.

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"Если честно, за период пандемии я ни разу не была за границей. Я немного скучаю по далеким путешествиям, однако понимаю, что все это можно найти и в Украине – и горы, и море. Поэтому, я считаю, что найти классное место для отдыха можно никуда не вылетая, – поделилась GROSU на съемочной площадке канала "Украина". – Конечно, если посреди зимы захочется жары – надо лететь, но у меня на первом месте стоит работа, поэтому пока это возможно в пределах карантина, я работаю".

Где в Украине любит отдыхать Алина Гросу

Звезда рассказала, какие места для отдыха выбирает она и почему именно так.

"Я очень люблю Львов – это нереальная атмосфера! О Черновцах даже говорить не буду – это мой город, я его просто обожаю! Наверное, это единственное место, которое я знаю в Украине лучше остальных, даже несмотря на то, что росла я в Киеве – с семи лет здесь живу. В Киеве, кстати, люблю Мариинский парк – для меня это довольно значимое место, ведь там состоялось мое первое в жизни свидание и так приятно вспоминать, как мы катались там на роликах. Также люблю Одессу, Запорожье, Карпаты! Это нереально – я люблю всю Украину, главное – путешествовать с классной компанией!" – отметила артистка.

Но именно Киев и Черновцы GROSU могла бы назвать своими "местами силы".

Алина Гросу снимает клип в образе Круэллы
Алина Гросу снимает клип в образе Круэллы
Фото: instagram.com/alina_grosu

"Для меня это место там, где семья – родная кровь. Когда видишь семью, чувствуешь их поддержку и у тебя появляются силы делать что-то новое, идти дальше и покорять новые вершины", – рассказала GROSU за кулисами концерта "Українська пісня року".

Уже 20 июня телеканал "Украина" покажет премьеру премии "Українська пісня року 2020", на котором зажгут самые популярные украинские артисты Наталья Могилевская, Олег Винник, DZIDZIO, Ирина Билык, Руслана, Михаил Поплавский, Артем Пивоваров, GENA VITER, GROSU, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Виталий Козловский, Алла Кудлай, Степан Гига и многие другие. Ведущими песенного шоу стали Олег Винник и Михаил Поплавский.

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Источник: Сегодня
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