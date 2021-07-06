Алексей Суханов впервые показал свое детское фото / Фото: instagram.com/suhanov.official
Ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит по будням на телеканале "Украина", Алексей Суханов не часто балует подписчиков собственными детскими фото. Но недавно решил показать, каким был в юные годы.
Ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов поделился в социальной сети фото, на котором позирует на игрушечной лошадке в детстве.
Алексей Суханов впервые показал свое детское фото / Фото: instagram.com/suhanov.official
"Наверное, это единственный случай в детстве, когда меня уговорили усесться на этого деревянного коня, чтобы сделать фотографию. Все время до 8-го класса это был ребенок, которого не было слышно, потому что он всегда выбирала тихий уголок, откуда никто не мог его затянуть на какое-то мероприятие с праздничным исполнением стихотворений и песен, период так называемого творчества начался гораздо позже", – подписал фото Алексей Суханов.
"Маленькое чудо", "Солнышко маленькое, но печальное", "Ангелочек" – прокомментировали фолловеры снимок ведущего телеканала "Украина".
Ранее ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой. Все это происходило во время съемок сериала "Люся интерн". Это комедийный сериал, созданный по формату популярного ситкома "Вторая попытка Кэрол", права на который принадлежат ViacomCBS Global Distribution Group.
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