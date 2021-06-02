ALEKSEEV объявили участником концерта в Кремле, но позже его имя пропало с афиши

Имя артиста прозвучало в перечне российских звезд, которые должны были выступить на концерте, посвященном памяти композитора Владимира Шаинского

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Известный украинский певец ALEKSEEV популярен не только в Украине, но и в соседних странах, включая Россию. Тем не менее в последнее время артист не был замечен на концертах или гастролях в стране-агрессоре. По крайней мере, официально. Хотя еще в 2019 году ALEKSEEV ездил выступать в Россию.

В свежем выпуске "Вечерний Ургант", ведущий шоу Иван Ургант объявил артиста, как одного из участников концерта в честь композитора Владимира Шаинского. Мероприятие должно состоятся в Москве, в Кремлевском дворце, 13 июня.

"13 июня на сцене Государственного Кремлевского дворца – концерт, посвященный 95-летию Владимира Шаинского. Кто участвует: Лариса Долина, Валерия, Сосо Павлиашвили, Алсу, ALEKSEEV и многие другие", – сказал в эфире Иван Ургант.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Имя ALEKEEV действительно числилось в перечне приглашенных звезд на концерт в афише за 7 февраля.

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Скриншот: kremlinpalace.org

Вскоре мероприятие перенесли на 13 июня, и уже в новой афише имени артиста нет.

Скриншот: kremlinpalace.org

Сам ALEKSEEV пока что никак не комментировал эту ситуацию.

Отметим, что в России артист не только гастролировал, но и получал местные музыкальные награды. При этом, после гастролей в РФ ALEKSEEV считает себя патриотом и отмечает, что очень любит то, чем занимается.

"Я считаю, что надо быть патриотом своей страны и своего дела, безусловно. Я люблю Киев, это мой родной город, где я всегда буду жить. Я очень люблю Украину и поэтому у меня с этим никаких проблем нет. Кроме того, я люблю свое дело", – рассказывал певец ранее в интервью.

Ранее мы сообщали, что украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев) опубликовал в Instagram новые романтичные фото со своей девушкой – солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. Некоторое время в Сети говорили о расставании пары, так как в Instagram не появлялось совместных фото.