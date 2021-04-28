Александр Скичко о том, скучает ли по телевидению и как ему работается в Черкассах: Я не стал другим

Экс-телеведущий телеканала "Украина" и теперь уже глава Черкасской ОГА Александр Скичко рассказал о специфике работы на новой должности и о том, почему скучает по телевидению

Сегодня, 28 апреля, бывшему шоумену и телеведущему телеканала "Украина" Александру Скичко, который был назначен главой Черкасской ОГА в январе этого года, исполняется 30 лет. Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" Александр рассказал о том, как теперь изменилась его жизнь и главное, скучает ли он по работе телеведущим.

Именно с "Зіркового шляху" начинался путь Александра Скичко. В 2019-м он вошел в состав Верховой Рады, а два месяца назад его назначили на должность главы Черкасской области – его родного региона.

По словам Александра, одна из главных причин, почему он занял эту должность – это развитие родного региона. Например, в прошлом году им удалось построить больший километраж дорог, чем было построено за последние 10 лет. Было 192 километра, а за прошлый год – 240 километров. В то же время мало кто верит в туризм в Черкасской области.

Александр Скичко в Черкассах / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

"Когда я говорю о развитии туризма на Черкащине с людьми, они говорят: ну какой туризм? У нас же нет дорог, параллельные процессы, которые должны двигаться. Мы строим дороги, мы развиваем туризм, мы делаем промо. Да, у нас нет денег. Мы откровенно это понимаем. Нужно подумать, как сделать так, чтобы без денег, или же найти их, привлечь из частных инвестиций. Вот это было бы правильно. И мы над этим работаем", – поделился Скичко.

Супруга Александра Скичко, Елизавета Юрушевапризналась, что уже тоже очень полюбила этот регион. При этом, несмотря на новую должность ее супруга, она не может вспомнить период в жизни, когда они бы виделись чаще, чем сейчас.

"И конечно, как бы иногда ни хотелось Саше предъявить. Я не могу этого даже сказать, потому что все свободное время он уделяет нам", – сказала Елизавета.

Александр и Елизавета Скичко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

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А вот касательно того, насколько счастлив экс-телеведущий Александр Скичко сейчас – он сказал, что пытается быть счастливым всегда. По словам Скичко, у него есть и семья, и работа, от которой он старается получать удовольствие.

"Безусловно бывают моменты, когда сложно. Безусловно бывают моменты, когда хотелось бы не делать 10 никому не нужных шагов для того, чтобы достичь результата", – признался Александр.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева с детьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

На вопрос о том, скучает ли Александр Скичко по телевидению – он ответил, что скучает по позитиву. Сказал, что раньше его было больше.

"Ты звезда, у тебя все положительно, тебя все любят. Я не стал другим. Я по-другому отношусь, другая ответственность, я занимаюсь другой работой, но я остался тем же человеком. Много негатива, много подвохов, много дезинформации, проклятий и т.д. Но это такая специфика работы. Другой не будет", – объяснил Александр Скичко.

Ранее супруга Александра Скичко рассказала о переезде с мужем в Черкассы.