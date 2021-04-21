AirTag от Apple: как он работает и почему стоит купить умный маячок

Мы уже сообщали о том, что Apple накануне представила свой долгожданный аксессуар для iPhone под названием AirTag. Теперь расскажем подробней об этом.

AirTag – это небольшой аксессуар, который быстро поможет отследить и найти любую важную для пользователя вещь с помощью системы Apple Find My.

AirTag / Фото: Apple

Все работает предельно просто. Маячок можно прикрепить к сумке, ключам или же к любым другим предметам. Чтобы подключить AirTag, достаточно поднести его к iPhone. Сразу после этого устройство готово к работе.

Во время поиска нужной вещи, на которой установлен маячок, только ее владелец будет знать месторасположение предмета. Такая конфиденциальность и анонимность о месторасположении гарантируется так называемым сквозным шифрованием.

AirTag защищен от пыли и воды, а изготовлен из нержавеющей стали. То есть, даже если устройство намокнет, оно все равно сможет передавать сигналы. В маячке встроен динамик, который подает сигналы, помогающие его найти. Но все же пользователям наверняка больше будет по душе другая функция. На экране iPhone высвечивается специальная стрелочка, которая приведет пользователя именно к тому месту, где лежит AirTag.

AirTag для iPhone / Фото: Apple Реклама

AirTag может работать в режиме пропажи. Тот, кто обнаружит потерянный маячок сможет нажать на него с помощью своего iPhone, а также другого устройства, где есть NFC. После этого вы перейдете на веб-сайт, где отображается информация о владельце маячка, если он изначально ее предоставил.

Также AirTag могут пользоваться люди с ограниченными возможностями зрения. Функция точного поиска с помощью VoiceOver может направлять слепых или слабовидящих пользователей к AirTag с помощью таких указаний, как, скажем, "AirTag находится на расстоянии 9 метров слева от вас".

AirTag / Фото: Apple

Кроме того, можно заказать бесплатную гравировку на своем маячке. На выбор дают 31 смайлик или же можно предложить собственный текст. Гравировку заказывают во время покупки устройства на сайте apple.com, а также в приложении Apple Store. Продавать AirTag начнут уже с 30 апреля. Цена маячка составляет $29, а за $99 можно приобрести 4 единицы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что прошла презентация Apple.

Также мы писали о том, что Apple тестирует новую функцию Siri.